İran'da 2025'in sonlarında çıkan ve ülkeyi kasıp kavuran protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin bilançosu gün gün netleşiyor.

Ölenler arasında sosyal medyada motosiklet videoları paylaşan ve "baby raider- bebek sürücü" ismiyle bilinen Diana Bahadori'nin de olduğu belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre, 19 yaşındaki Bahadori'nin 9 Ocak'ta Gorgan şehrinde güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

AİLEYE BASKI İDDİASI

Bahadori'nin ölümünün "motosiklet kazası" denilerek örtbas edilmeye çalışıldığı da iddialar arasında.

Bahadori'nin ailesinin istihbarat ve güvenlik teşkilatlarından ciddi baskı altında olduğu ve hükümetin sorumlu olduğunu reddetmek zorunda olduğu da öne sürüldü.