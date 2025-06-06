Boğaz'daki dev yatırım: 23 milyon dolarlık anlaşma

Türk sanayisinin önemli aktörlerinden biri olan Altınmarka Grubu, sadece endüstriyel çikolata ve kakao üretimindeki gücüyle değil, aynı zamanda perakende kahve sektöründeki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Son olarak, grubun Bebek’teki ikonik yalıyı portföyüne dahil ettiği öğrenildi. Satın alma bedelinin 23 milyon dolar, yani yaklaşık 903,5 milyon TL olduğu konuşuluyor.

Satıcı taraf: Karamanoğlu Ailesi

Söz konusu yalıyı elden çıkaran taraf ise Bebek bölgesinde köklü geçmişiyle bilinen Karamanoğlu Ailesi oldu. Ailenin en dikkat çeken mülklerinden biri olan Bebek Otel, halen The Stay Grubu tarafından işletiliyor. Yalıyı satan Selçuk Karamanoğlu'nun ise 1980'li yıllardan bu yana ABD'nin Maine eyaletinde ikamet ettiği ve yurt dışında da gayrimenkul yatırımları bulunduğu biliniyor. Aynı zamanda yelken ve ralli tutkusuyla tanınan Karamanoğlu’nun bu satışla birlikte Bebek’teki varlığı azalmış oldu.

Altınmarka’dan dikkat çeken ikinci büyük satın alma

Altınmarka Grubu, bu yıl içindeki önemli ikinci yatırımıyla da dikkat çekmişti. Grup, geçtiğimiz aylarda Aydın’da bulunan Efeler Çiftliği’ni Söktaş Grubu’ndan satın alarak tarım alanındaki hamlelerine de ivme kazandırmıştı. Bebek’teki bu yalı yatırımı, grubun stratejik genişlemesinin Boğaz hattına taşındığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.