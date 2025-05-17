Ticaret Bakanlığı, 16 Mayıs 2025 tarihli duyurusuyla yeni güvensiz ürünleri kamuoyuyla paylaştı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yer alan listeye bu kez “askılı taşıyıcılar” grubunda yer alan bir bebek taşıma ürünü eklendi. Duux markasına ait “Roona Kanguru Gri” isimli ürün, taşıdığı riskler nedeniyle piyasadan toplatılıyor.

Bakanlığın yayımladığı bildirimde, söz konusu ürünün Türkiye menşeli olduğu ve üretici/distribütör firma olarak Özcelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Tic. A.Ş.’nin ismi yer aldı. Ürünün model/seri numarası belirtilmese de, "Roona Kanguru Gri" etiketiyle piyasada yer aldığı ifade edildi.

ÜRÜNÜN SATIŞI YASAKLANDI

Uzmanlar tarafından yapılan teknik incelemelerde, kangurunun bağlama sistemlerinde güvenlik zaafiyeti bulunduğu ve bu nedenle çocukların yaralanma riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Bu kapsamda alınan önlem doğrultusunda ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

Alınan önlemin tarihi olarak 26.09.2024 kayıtlara geçti. Bakanlık, bu ürünün 7223 Sayılı Kanun ile birlikte, EN 13209 - 2: 2016 standardına uygunluk göstermediğini açıkladı. İlgili mevzuat, çocuk kullanım ve bakım eşyaları ile bebek taşıma araçlarının güvenlik gerekliliklerini ve deney yöntemlerini kapsamaktadır.

Bebek ürünleri konusunda yapılan bu tür uyarılar, aileler için büyük önem taşıyor. Ticaret Bakanlığı'nın güvenliğe dair attığı adımlar, tüketici sağlığını korumaya yönelik çalışmaların devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, ebeveynleri özellikle taşıma sistemlerine sahip bebek ürünlerini satın alırken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.