Karayolları Genel Müdürlüğü’nün projeleri planlanan zamanda bitirilemiyor ve ikmal ihaleleri yapılıyor.

Balıkesir Çevre Yolu ihalesi de 28 Haziran 2022’de yapıldı. Uluova-Ahmet Demirel İş Ortaklığı ihaleyi 975 milyon 814 bin 443 liraya aldı. Yolun Mayıs 2023’te tamamlanacağı duyuruldu. Yol bitmeyince 28 Nisan 2026’da ikmal ihalesi yapıldı.





YOLU YARIM BIRAKTIP, MİLYARLARI KAPTI

İlk ihalede de yer alan ve işi tamamlayamayan Ahmet Demirel firması ile Karabulut Grup ve ALD Teknoloji ortak girişimi ihaleyi aldı ve 7 milyar 205 milyon 280 bin lira tutarında sözleşme imzalandı. Maliyet de 974.8 milyon liradan 8 milyar 181 milyon 94 bin 443 liraya yükselerek 8.4 kat arttı. İlk ihalede yolun 2023’te tamamlanacağı açıklanırken, ikmal ihalesi kapsamında bitiş tarihi 2 Nisan 2027 oldu. Proje 4 yıl gecikti.

Balıkesir Çevre Yolu için ilk ihale 2022’de 975 milyon 814 bin liraya yapıldı. Yol tamamlanmayınca 2026’da 7 milyar 205 milyon liralık yeni ihaleye çıkıldı.