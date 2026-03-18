Münih’in Obersendling semtinde bir emlakçının dikkat çekmek amacıyla hazırladığı 'bedava ev' ilanı, sosyal medyada hızla yayılarak kentte büyük bir yoğunluğa neden oldu. Traubinger Caddesi’ndeki müstakil bir evin kapısına asılan ilan, kısa sürede yüzlerce kişinin emlakçıyı aramasına yol açtı.

Emlakçı Fritz Z. tarafından evin bahçe kapısına asılan 'ev hediye ediliyor' yazılı tabela, yoldan geçen bir vatandaş tarafından fotoğraflanarak Facebook ve WhatsApp gruplarında paylaşıldı. Paylaşımın ardından telefon trafiği kontrolden çıkan emlakçı, birkaç saat içinde yüzlerce arama aldığını belirterek vatandaşlara 'artık aramayın' çağrısında bulundu.

ASLINDA BİR KELİME OYUNUYMUŞ

İlanda kullanılan "bedava" ifadesinin, mülkün satış stratejisiyle ilgili bir kelime oyunu olduğu anlaşıldı. Emlakçı Fritz Z., konuya ilişkin şu detayları paylaştı:

Miras kalan mülk için maliye 1,6 milyon Euro değer biçerken, mart ayı sonuna kadar yapılacak satışlarda miras vergisi satış bedeli üzerinden hesaplanacak. Vergi avantajından yararlanmak adına evin fiyatı 890 bin Euro olarak belirlendi.

Mülkün gerçek değerinin yaklaşık 1,2 milyon Euro olduğunu savunan emlakçı, arsa fiyatına odaklanıldığında evin "ücretsiz" gibi değerlendirilebileceğini ifade etti.

YENİ BAŞVURULARIN KABUL EDİLMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Yaşanan yoğunluğun ardından ilan tabelasını kaldırma kararı alan Fritz Z., mülk için bir alıcı bulunduğunu ve satış sürecinin son aşamaya geldiğini duyurdu. İlanı sosyal medyada paylaşan kişinin özür dilediğini belirten emlakçı, yeni başvuruların kabul edilmeyeceğini açıkladı.