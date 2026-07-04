Sosyal medyada ve dijital basında "İsviçre’ye taşınana devlet para veriyor" başlığıyla hızla yayılan küresel trend, modern bir internet efsanesi çıktı.

İsviçre'nin dağlık kesiminde yer alan ve hızla göç veren küçük bir köy yönetiminin, topluluğu hayatta tutmak adına başlattığı nakit teşvik programı, dünya genelinde 10 binden fazla insanın Alpler'de sakin bir hayat hayal ederek resmi kurumlara hücum etmesine neden oldu.

Parayı alıp İsviçre'ye yerleşme umuduyla başvuru formlarını inceleyen adaylar, teklifin aslında cennete giden kestirme bir yol değil, çok ağır ekonomik yükümlülükler içeren bir hayatta kalma projesi olduğunu fark etti.

70 bin dolar almak için en az 200 bin dolar harcamak şart

Kulaktan kulağa yayılan asılsız iddiaların aksine, köy yönetiminin bu parayı karşılıksız bir hibe olarak dağıtmadığı ortaya çıktı.

Sözleşmenin detaylarına göre, bu teşvikten yararlanmak isteyen kişilerin öncelikle köy sınırları içerisinde kendi öz kaynaklarıyla en az 200 bin dolar değerinde bir ev satın alması, inşa etmesi veya kapsamlı bir tadilat projesine girişmesi gerekiyor.

Yani köy, cebinde parası olmayan kişilere nakit dağıtmak yerine, köye büyük bir sermaye yatırımı yapılmasını şart koşuyor.

10 yıl zorunlu ikamet maddesi de var

Sözleşmedeki diğer bir ağır yükümlülük ise zaman taahhüdü. Teşviki kabul eden kişilerin, resmi olarak en az 10 yıl boyunca kesintisiz olarak bu köyde yaşamayı kabul etmesi gerekiyor. Eğer bu süre dolmadan köyden ayrılmak isterseniz, aldığınız tüm parayı yasal faiziyle birlikte İsviçre hükümetine iade etmek zorundasınız.

Ekonomik şartların ötesinde, başvuranları bekleyen asıl şok ise köydeki sosyal imkanların yetersizliği oldu. Küçülen nüfus nedeniyle köyde şu anda:

Aktif eğitim veren bir okul bulunmuyor,

İşlemler için hiçbir banka şubesi veya ATM yer almıyor,

Günlük ihtiyaçlar için sadece tek bir küçük yerel bakkal hizmet veriyor.

Sosyal medya platformlarında "Hemen bavulunuzu toplayın" çağrılarıyla viral olan bu ilan, dijital çağda bilgilerin ne kadar hızlı çarpıtılabileceğinin en somut kanıtı haline geldi. İlk etapta büyük heyecan yaratan proje, ağır sözleşme şartları ve köyün sunduğu aşırı izole yaşam tarzı nedeniyle binlerce kişi için bir hayal kırıklığına dönüştü. Uzmanlar, internetteki bu tür "gerçek olamayacak kadar iyi" yurt dışı yerleşim fırsatlarına karşı tüketicileri resmi kaynakları incelemeden adım atmamaları konusunda uyarıyor.