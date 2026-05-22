İkinci el araç piyasasında bütçesine uygun otomobil arayan tüketiciler, zaman zaman piyasa değerinin oldukça altında ilanlarla karşılaşıyor. Ancak uzmanlar, bu cazip fiyatların arkasında büyük bir maddi külfetin saklandığı konusunda hemfikir.

Sürekli artan yedek parça fiyatları ve işçilik maliyetleri, bazı otomobil modellerini kelimenin tam anlamıyla birer "para tuzağına" dönüştürmüş durumda.

Otomotiv sektör temsilcileri ve ustalar, motor, şanzıman ve elektrik sistemlerinde yapısal hatalar barındıran araçların, satın alındıktan kısa süre sonra kendi bedelleri kadar tamirat masrafı çıkarabildiğine dikkat çekiyor.

Bu risk nedeniyle hem bireysel kullanıcılar hem de ellerindeki nakdi hızlı döndürmek isteyen galericiler, belirli modellere tamamen kapıyı kapatmış durumda.

İŞTE SANAYİDEN ÇIKAMAYAN VE ALICINI PİŞMAN EDEN MODELLER

Sektör analistleri ve teknik uzmanların incelemelerine göre, kronik problemleri nedeniyle ikinci el piyasasında adeta "kara listeye" alınan önde gelen markalar ve spesifik sorunları şunlar:

1. Ford (Powershift Şanzımanlı Modeller)

Ford’un özellikle belirli yıllarda ürettiği çift kavramalı Powershift şanzımana sahip modelleri, konforlu bir sürüş vaat etse de zamanla ciddi bir sarsıntı, vites geçişlerinde vuruntu ve kavrama problemleri yaşatıyor. Bu şanzımanların revizyon veya değişim maliyetleri günümüzde çok yüksek rakamlara ulaştığı için alıcılar bu araçlardan koşarak uzaklaşıyor.

2. Chevrolet Cruze

Chevrolet'nin Türkiye pazarından çekilmiş olması halihazırda bir parça tedarik riski yaratırken, Cruze modellerindeki motor bloğunun yüksek ısıya eğilimi (hararet sorunu) ve fabrikasyon yapı nedeniyle LPG sistemleriyle bir türlü tam uyum yakalayamaması, bu aracı listenin üst sıralarına taşıyor.

3. Range Rover

Lüks segmentin gözdesi olan bu dev arazi araçları, yaşlandıkça tam bir bütçe düşmanına dönüşüyor. Uzmanlar, özellikle belirli motor seçeneklerinde yaşanan yağlama problemleri, yatak sarma riskleri ve karmaşık elektronik sistem arızalarının, aracın ikinci el değerini sıfırlayacak boyutta devasa tamir faturaları çıkardığını belirtiyor.

4. BMW 1.16

Premium sınıfa giriş yapmak isteyen gençlerin gözdesi olan BMW 1.16 modellerinde, motor soğutma sistemindeki yapısal zayıflıklar nedeniyle sıkça su eksiltme problemi yaşanıyor. Zamanında fark edilmeyen su eksiltmelerinin motor bloğuna kalıcı hasarlar verdiğini belirten ustalar, bu model alınırken çok sıkı bir ekspertiz yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

5. Peugeot – Citroen Grubu (PSA)

Fransız üreticinin özellikle bazı motor nesillerinde kullandığı, yağın içinde çalışan (ıslak) triger kayışı tasarımı, zamanla kayışın pullanarak yağ pompasını tıkamasına ve motorun tamamen kilitlenmesine (triger kopması) yol açabiliyor. Buna ek olarak, geçmiş yıllara ait modellerdeki karmaşık elektrik tesisatı arızaları da sürücüleri sanayinin daimi müşterisi haline getirebiliyor.

Uzmanlar "Bir aracın fiyatı muadillerine göre %20-30 daha ucuzsa, orada mutlaka çözülmesi maliyetli bir teknik problem veya kronik bir alıcı memnuniyetsizliği vardır. İkinci elde macera aramak yerine, parça bulunabilirliği yüksek ve kronik sorunsuzluğu kanıtlanmış modellere yönelmek uzun vadede her zaman kazandırır" diyerek uyarıda bulunuyor.