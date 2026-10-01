İspanya’nın kuzeybatısında yer alan ve 12 ev ile 1,5 hektardan fazla araziyi kapsayan terk edilmiş A Barca köyü, sıfır euro bedelle satışa sunuldu. Business Insider’da yer alan habere göre, sembolik bir ücretle devredilecek olan mülk için yeni sahibine belirli şartlar getiriliyor.

Mülkiyeti üstlenecek kişiden, köyü restore etmesi ve bölgede bir turizm kompleksi kurması talep ediliyor. Yerel yönetim; 12 harap evin onarımı, yolların ve sokakların yapımı ile kafe, restoran ve dinlenme alanlarının inşasını içeren projenin maliyetini 2 ila 3 milyon euro olarak açıkladı. Teklifin, mülkiyetin tam devrini içermeyebileceği de belirtildi.

15. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE KÖYÜN TARİHİ

Mino Nehir kıyısında ve Portekiz sınırına yakın bir konumda 15. yüzyılda kurulan A Barca, uzun yıllar nehir geçiş noktası olarak kullanıldı. 1920’lerde bölgede inşa edilen köprü sonrasında yerel halk bağcılığa yöneldi. 1950’li yıllarda kurulan barajın tarım arazilerini sular altında bırakması üzerine bölge halkı göç etti ve köy zamanla tamamen boşaldı.

Yerel makamlar, tarihi yerleşimi turizme kazandıracak yatırımcı arayışını sürdürüyor.

AVRUPA'DA DİĞER DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI

Polonya’nın Küçük Beşkidler bölgesinde yer alan ve geçmişte siyasi seçkinlerin kullandığı Kozubnik tatil beldesi günümüzde atıl durumda bulunuyor. Öte yandan, bir Avrupa adasında yer alan ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan eski bir yetimhane binasının beş yıldızlı otele dönüştürülmesi kararlaştırıldı.