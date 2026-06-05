Sosyal medya içerik üreticisi Auri Kananen, “dünyanın en kirli evlerini ücretsiz temizleme” fikriyle başladığı girişimini milyon euro değerinde bir dijital gelir modeline dönüştürdü. Aurikatariina adıyla bilinen Kananen, geleneksel temizlik hizmetlerini içerik üretimi ve dijital ekonomiyle birleştirerek yeni bir iş modeli geliştirdi.

VİDEOLARI MİLYONLARCA KEZ İZLENİYOR

Kananen, ev temizliği hizmetleri karşılığında ev sahiplerinden ücret almıyor. Ancak bu “ücretsiz hizmet” modeli, paylaşılan videoların dünya genelinde milyonlarca kez izlenmesiyle birlikte reklam ve sponsorluk gelirine dönüşüyor. 2026 verilerine göre Kananen’in YouTube, TikTok ve Instagram hesaplarında toplam takipçi sayısı 25 milyonu geçmiş durumda. Bu geniş kitle, temizlik ürünleri markalarıyla yapılan sponsorluk anlaşmalarının temelini oluşturuyor.

1 MİLYON EUROLUK GELİR EŞİĞİ

Kananen’in kurduğu medya şirketi, 2025 mali yılında reklam gelirleri, marka iş birlikleri ve ürün satışlarıyla 1 milyon Euro seviyesinin üzerine çıktı. Elde edilen gelir; çekim ekibi masrafları, uluslararası seyahat giderleri ve ihtiyaç sahibi evlere sağlanan mobilya ve eşya desteği için kullanılıyor.

Kananen, içeriklerinde yalnızca temizlik süreçlerine değil, aynı zamanda istifçilik, depresyon ve fiziksel engeller nedeniyle yaşam alanlarını yönetmekte zorlanan kişilerin hikâyelerine de yer veriyor.