Sosyal medya içerik üreticisi Auri Kananen, “dünyanın en kirli evlerini ücretsiz temizleme” mottosuyla başlattığı girişimi, milyon euro değerinde bir dijital ticarete dönüştürdü. Aurikatariina adıyla tanınan Kananen, geleneksel temizlik hizmetlerini içerik ekonomisiyle birleştirerek yeni nesil bir iş modeline imza attı.

VİDEOLARI MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Kananen’in çalışma sistemi, temizlik hizmetleri için ev sahiplerinden herhangi bir ücret talep etmiyor. Ancak “ücretsiz” model, paylaşılan videoların küresel çapta milyonlarca kez izlenmesi sayesinde devasa bir reklam ve sponsorluk gelirine dönüşüyor. 2026 verilerine göre Kananen’in YouTube, TikTok ve Instagram’daki toplam takipçi sayısı 25 milyonu aşmış durumda. Bu geniş kitle, temizlik malzemesi üreticileriyle yapılan yıllık milyon euro değerindeki sponsorluk anlaşmalarının temelini oluşturuyor.

1 MİLYON EUROLUK EŞİĞİ AŞTI

Kananen’in kurduğu medya şirketi, yalnızca 2025 mali yılında reklam gelirleri, marka iş birlikleri ve kendi ürün satışları üzerinden 1 milyon Euro’luk, yaklaşık 51 milyon TL ciro eşiğini geride bıraktı. Elde edilen gelir, profesyonel çekim ekiplerinin maliyetlerini, uluslararası seyahat giderlerini ve ihtiyaç sahibi ev sahiplerine yapılan mobilya ve eşya yardımlarını karşılamak için kullanılıyor.

İçeriklerinde yalnızca temizlik tekniklerine yer vermekle kalmayan Kananen, istifçilik, ağır depresyon ve fiziksel engeller nedeniyle yaşam alanlarını yönetmekte zorlanan bireylerin hikayelerine de odaklanıyor. Uzmanlar, Kananen’in başarısını “yargılamayan yardımseverlik” ile “görsel tatmin” unsurlarını bir araya getirmesine bağlıyor.