Bedelli askerlik ücreti, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Ücret, 240.000 gösterge rakamının güncel memur maaş katsayısı ile çarpılmasıyla belirleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon oranını aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 olarak duyurdu.

Memur ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplandı. Buna 2025 yılının ikinci yarısı için öngörülen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 15,57 oldu.

Böylece bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 liradan 280 bin 875 liraya yükseldi.

BAŞVURU VE ÖDEME SÜRECİ

Bedelli askerlik başvuruları, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden yapılabiliyor. Başvuru yapan yükümlülerin, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ücreti peşin olarak ödemesi gerekiyor.

Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası ile yapılabiliyor.