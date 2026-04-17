Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha önce 335 bin lira olan bedelli askerlik ücreti 417 bin liraya yükseldi. Nisan ayı başında yasalaşan bu rakam, Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte resmiyet kazandı.

ENGELLİLER İÇİN ÖTV'SİZ ARAÇ ALIM ŞARTLARI GÜNCELLENDİ

Yasada yapılan son değişiklik ile ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan vatandaşların ÖTV’siz araç alım imkanları genişletildi. Yeni hükme göre, ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan kişiler de 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç satın alabilecek.

DEPREZEDELERE YÖNELİK KONUT VE İŞ YERİ İNDİRİMLERİ

Deprem bölgesindeki hak sahiplerine yönelik konut ve iş yeri ediniminde peşin ödeme kolaylığı getirildi. Düzenleme kapsamında, ödemesini peşin yapan depremzedeler için;

-İlk konut alımlarında yüzde 74,

-İlk iş yeri alımlarında ise yüzde 48 oranında indirim uygulanması kararlaştırıldı.

BAHİS REKLAMLARI VE BES KATKI PAYLARI

Kanunun vergi ve sosyal güvenlik primlerini ilgilendiren diğer maddelerinde şu başlıklar öne çıktı:

-Bahis Reklamları: Şirketlerin bahis reklamları için yaptığı harcamalar artık gelir ve kurumlar vergisi matrahından düşülemeyecek.

BES Muafiyeti: İşverenler tarafından çalışanlar adına ödenen bireysel emeklilik katkı paylarının bir kısmı, sosyal güvenlik priminden muaf tutulacak.