Son günlerde sosyal medya platformlarında ve bazı yayın organlarında gündeme getirilen "bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı" yönündeki iddialara ilişkin resmi açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamuoyunda kafa karışıklığına yol açan iddiaları yalanladı.

"YASAL DÜZENLEMELER VE UYGULAMA ESASLARI AYNEN DEVAM EDİYOR"

DMM tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında, bedelli askerlik uygulamasına ilişkin mevcut yasal çerçevenin korunduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulama esasları aynen devam etmektedir. Konuya ilişkin yetkili makamlarca alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmamaktadır."

RESMİ AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİLMESİ ÇAĞRISI

Açıklamanın devamında, vatandaşların sosyal medyada dolaşıma sokulan asılsız bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği hatırlatılarak, sürecin yalnızca Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili resmi kurumların duyuruları üzerinden takip edilmesi istendi.