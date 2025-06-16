Şu anda bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, yoklama kaçağı ve bakayalar için ek bir ödeme de söz konusu olup, bu tutar 3 bin 543 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor.

BAŞVURU TARİHİNE GÖRE ÜCRET ÖDEMESİ

Bedelli askerlik başvurusu yapanların, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapması gerekiyor. 30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuranlar, mevcut ücretle bedelli askerlik yapma hakkı kazanacak. Ancak, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren başvuru yapanlar, yeni bedel üzerinden ödeme yapacak.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Memur maaşları üzerindeki son zamla birlikte, bedelli askerlik ücretinde de bir artış öngörülüyor. Son yapılan düzenlemeyle, memur maaş katsayısı 1.012556'ya çıkarılmıştı. Bu katsayı ile yapılan hesaplamalara göre bedelli askerlik ücreti 240 bin lira seviyelerinde belirlenmişti.

Ancak, 5 aylık memur maaş zammı sonrası, katsayının 1.15431384'e yükselmesi bekleniyor. Bu artışla birlikte bedelli askerlik ücreti, 277 bin 35 lira seviyelerine çıkacak.

Fakat bu tutar, Haziran ayındaki enflasyon verilerine göre değişiklik gösterebilir. Son ve kesin rakam, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.