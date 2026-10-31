Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların birikimlerini kullanabilmesine yönelik yeni bir düzenleme planlanıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, resmi ödeme hakkının kapsamı genişletilirken bedelli askerlik ve hac ibadetinin de uygulamaya dahil edilmesi hedefleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK VE HAC İÇİN BİRİKİMLER KULLANILABİLECEK

Cumhurbaşkanlığının 2027 Yılı Programı'nda BES'e ilişkin değişiklikler yer aldı. Program kapsamında, katılımcıların sistemden ayrılmadan birikimlerinin belirli bir bölümünü çekebilmesine olanak tanıyan kısmi ödeme uygulamasının genişletilmesi planlanıyor.

Mevcut uygulamada konut alımı, evlilik ve afet gibi durumlarda kullanılabilen kısmi ödeme hakkına bedelli askerlik ve hac ibadetinin de eklenmesi öngörülüyor. Bunun için gerekli mevzuat değişikliğinin tamamlanarak düzenlemenin yürürlüğe alınması hedefleniyor.

BES'TEKİ KESİNTİLER AZALTILACAK

2027 Yılı Programı'nda BES ve Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) yönelik başka değişiklikler de bulunuyor. BES kapsamında uygulanan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılması amacıyla mevzuat düzenlemesi yapılması planlanıyor.

OKS tarafında ise katılımcıların risk algılarına ve yatırım tercihlerine uygun daha fazla fon seçeneği sunulması hedefleniyor.

EMEKLİLİKTE DÜZENLİ GELİR MODELİ ÖNE ÇIKACAK

Düzenleme planları arasında emeklilik döneminde birikimlerin değerlendirilme biçimi de bulunuyor. BES'ten emekli olan katılımcıların tüm birikimlerini tek seferde çekmeleri yerine, programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası aracılığıyla düzenli gelir elde etmeleri teşvik edilecek.

Bu modelle emeklilik dönemindeki birikimlerin daha uzun süreye yayılarak katılımcılara gelir güvencesi sağlaması amaçlanıyor.