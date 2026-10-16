Bedelli askerlikte 28 gün temel askerlik eğitimi şartının kaldırılacağı iddia edildi. İddialar üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yayınlandı.

'İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulama esasları aynen devam etmektedir. Konuya ilişkin yetkili makamlarca alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmamaktadır.

Kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesi ve sadece ilgili resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."