1’inci Lig ekiplerinden Boluspor forması giyen Florent Hasani, ligin ilk 9 haftalık diliminde 8 gol, 2 asistlik performans göstererek izleyenlerin dikkatini çekti.

1’inci Lig’de ilk 9 haftada; 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Boluspor’da Florent Hasani, gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon forma giydiği 8 maçta; 8 gol, 2 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki golcü, aynı zamanda takım kaptanlığını da üstleniyor.

ŞENOL GÜNEŞ’İN DİKKATİNİ ÇEKMİŞTİ

2023 yılında Arnavutluk Süper Lig'i ekiplerinden Tirana formasıyla gösterdiği performansla adını duyuran Hasani, o dönem UEFA Avrupa Konferans Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda Beşiktaş’a karşı forma giydiği karşılaşmada dönemin teknik direktörü Şenol Güneş’in dikkatini çekmişti. Tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hasani’nin hızı, oyun görüşü ve sol ayağının kalitesine özellikle vurgu yapmıştı

TÜRKİYE’DE PARLADI

Tirana formasıyla çıktığı 50 maçta 29 gol ve 11 asist üreten Hasani, bu performansının ardından Romanya’nın Rapid Bükreş 1923 ekibine transfer oldu. Ancak teknik direktör Marius Șumudica’nın sistemine uyum sağlayamayınca kısa sürede takımdan ayrıldı.

Adı bir dönem Süper Lig ekibi Alanyaspor ile de anılan Hasani, sonrasında Boluspor’a bedelsiz transfer oldu.

Özellikle geçtiğimiz sezon play-off mücadelesinde attığı kritik gollerle takımına önemli katkı veren Kosovalı futbolcu, bu sezon performansının zirvesine ulaşarak 1’inci Lig’in en formda isimlerinden biri haline geldi. Florent Hasani’nin Boluspor ile sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor.