Suriye'deki Bedevi kabileleri genel seferberlik ilan ederek İsrail'den büyük miktarda askeri destek alan Dürzilere karşı büyük bir taarruz başlattı.

Süveyda'daki Bedevi nüfusun Dürzi milisler tarafından sürülmesi, bir kısmının da katledilmesi ve rehin alınmasaından sonra Ahmet El Şaraa hükümetine bağlılık yemini eden Bedeviler, hem rehin alınan bine yakın Bedevi sivili kurtarmak hem de Dürzi milisleri öldürmek için şehri kuşattı.

İsrail'in saldırılarından sonra geri çekilden Suriye Ordusu'nun yerini düzensiz bedevi milisleri aldı. Bu esnada Süveyda'da eletrik ve internet kesildi. Bu sebeple bölgede bilgi kararması oluştu.

İsrail uçakları ve İHA'larının Bedevi aşiret milislerini vurduğu aktarıldı, ancak yerel kaynaklara göre milisler geri çekilmediği gibi Süveyda kentinin içine doğru ilerliyor.

PLANLAR ALT ÜST OLDU

Bu esnada Suriyeli kaynaklar, İsrail'den yardım isteyerek hava saldırılarını tetikleyen Dürzi lideri Şeyh Hikmet El Hicri'nin Şam yönetimiyle iletişime geçtiği ve Suriye hükümetinin arabulucu olmasını istediğini aktardı.

Suriye Güvenlik Güçleri araçlarından oluşan bir konvoy Süveyda'ya varan yolda görüntülendi. Ancak Suriye İçişleri Bakanlığı, Süveyda'ya "hükümet güçlerinin" gönderildiğini reddetti.

Bu açıklama, hükümete bağlı polis güçlerinin bölgeye gönderildiğine dair daha önceki Suriye Hükümeti açıklamalarıyla çelişti.

Aşiretlerin bu büyük taarruzu, güney Suriye'yi "silahsız bölge" ilan ederek Suriye topraklarını kontrol etme planlarını sekteye uğrattı.

İSRAİL KARA HAREKATI BAŞLATIR MI?

Suriye hükümetinin direkt müdahalesi olmadan Dürzi milislere saldıran aşiretlerin İsrail saldırısı altında çekilmemesi, İsrail bölgedeki hakimiyetini tehdit ediyor.

Ancak İsrail, Golan Tepeleri ve Suriye'deki Kuneytra kenti bölgesine iki tabur asker gönderdiği biliniyor.

İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Suriye'de kara harekatı başlatmaya hazır olduklarını belirtmişti. Son durum, İsrail'in direkt müdahalesiyle sonuçlanabilir.

Ancak Avrupa ülkeler ve ABD, İsrail'in bölgede askeri müdahalede bulunmasını istemedikleri açıkça ifade etti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack "Suriye'deki tarafların geri çekilmesini" kutlarken Almanya, Fransa ve İngiltere başbakanları İsrail saldırılarını kınadı.

İsrail hükümeti, şimdilik Süveyda'ya insani yardım göndermekle yetindi. 2 milyon şekel (24 milyon TL) değerinde yardım gönderildiği belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, X üzerindenm yaptığı açıklamada "Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Süveyda'da Dürzilere yönelik son saldırılar ve oradaki ciddi insani durum ışığında ve sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda, Süveyda'daki Dürzilere acil insani yardım ulaştırılması talimatını verdi" ifadeleri yer aldı.