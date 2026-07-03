Türk halk müziğinin ünlü ismi Bedia Akartürk, son görüntüsüyle gündem oldu.
Yaklaşık 4 yıl önce geçirdiği yüz gerdirme operasyonu geçiren Akartürk, geçtiğimiz günlerde bir programa konuk oldu.
85 yaşındaki sanatçı, bu programla birlikte estetik operasyon sonrası yeniden izleyici karşısına çıkmış oldu.
Sanatçının son görüntüsü, sosyal medya ve magazin gündeminde yer aldı.
YÜZÜNÜ GERDİRMİŞTİ
Akartürk, yaklaşık 4 yıl önce geçirdiği yüz gerdirme operasyonuyla gündeme gelmişti.
Operasyonun ardından uzun süre ekranlardan uzak kalan Akartürk, bu süreçte sosyal medya paylaşımlarını da sınırlı tutmuştu.