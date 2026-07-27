İstanbul Gültepe’de ortadan kaybolan ve günler sonra Ayazağa’da ormanlık alanda battaniyeye sarılı halde ölü bulunan Bedriye Karaçay cinayetine ilişkin soruşturmada sır perdesi aralandı. Olayın ardından polis ekiplerince Ataşehir'de gözaltına alınan katil zanlısı eş Volkan K., cinayeti tüm detaylarıyla ve soğukkanlılıkla itiraf etti.
Olay, 21 Temmuz günü saat 20.30 sıralarında Telsizler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay, eşi Volkan K. ile evde yaşadığı tartışmanın ardından ortadan kayboldu. Kadından haber alamayan yakınlarının endişelenmesi üzerine 23 Temmuz'da Ümraniye’de polise başvuran Gökhan G., "Yengeme 2 gündür ulaşamıyorum. Onunla evli olan kardeşim sorunlu biri. Ona bir şeyler yapmış olabilir. Hayatından endişe ediyorum" diyerek ihbarda bulundu.
7 DAKİKALIK KAYIT CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI
İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çiftin evine giderek koca Volkan K.’nın bilgisine başvurdu. Zanlı ilk ifadesinde, "Eşimle kavga etmiştik. O da bir taksi çağırarak evi terk etti. Şimdi nerede bilmiyorum" diyerek hedef şaşırttı.
Ancak şüpheli ifadeler üzerine Volkan K.’yı teknik ve fiziki takibe alan polis, çevredeki güvenlik kameralarını detaylıca inceledi. Yapılan çalışmalarda, Volkan K.’nın 22 Temmuz saat 03.45’te evinden otomobiliyle ayrılarak Ayazağa ormanlık alanına gittiği tespit edildi. Aracıyla ormana giren zanlının, sadece 7 dakika sonra aynı yoldan hızla döndüğü belirlendi. Bu kısa zaman dilimi üzerine ormanlık alanda arama yapan ekipler, Bedriye Karaçay’ın battaniyeye sarılmış cenazesini yol kenarında buldu.
"DÜĞÜN DÖNÜŞÜ ELLERİMLE BOĞDUM"
Cesedin bulunmasının ardından Gültepe’deki evinden Ataşehir’e kaçtığı belirlenen şüpheli koca, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan Volkan K., kıskançlık krizini öne sürerek işlediği vahşeti şu sözlerle itiraf etti:
"O gün birlikte düğüne gitmiştik. Geri döndüğümüzde onunla evde kavga ettik. Beni aldattığını düşündüğüm için kavga sırasında onu ellerimle boğdum."
CESEDİ ATIP HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ UYUDU
Cinayetin ardından plan yapan acımasız kocanın, eşini öldürdükten sonra kayınvalidesi ve kayınpederini arayarak "Kızınızla kavga ettim. Bir taksi çağırarak evden ayrıldı, haberiniz olsun" dediği öğrenildi. Ardından eve dönüp eşinin cansız bedenini bir battaniyeye sararak iple bağlayan zanlı, gece saat 03.45 sıralarında cesedi araca taşıdığını, ormanlık alana atıp eve döndükten sonra da normal hayatına devam ederek uyuduğunu anlattı.
Emniyetteki sorgusunun ve yer gösterme işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Volkan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.