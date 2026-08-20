Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi Çevre Yolu üzerindeki bir sitede 11 Ağu'da meydana gelen olayda, 5'inci kattaki dairede oturan 4 çocuk annesi 27 yaşındaki Bedriye Naz, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düştü. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi işlemlerinin ardından aile mezarlığında toprağa verilen Naz’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, olay öncesi eşiyle tartıştığı tespit edilen 32 yaşındaki Levent Naz gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"CİNAYETİ DAHA ÖNCE PLANLADIĞINI SÖYLEMİŞ"

Olayla ilgili adli süreç devam ederken aile avukatı Gurbet Bilbay, Bedriye Naz'ın yaklaşık 1 yıl önce boşanmak istediğini ancak eşinin buna engel olduğunu öne sürdü. Olayın basit bir düşme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Bilbay, "Bedriye Naz düşmedi, atıldı ve öldürüldü. Düştükten hemen sonra eşi eniştesini arayıp 'Ben bunu öldürdüm, daha önce planlamıştım' ifadelerini kullanıyor. Bu konuşmaya ablası da bizzat şahit oldu ve arama kayıtlarımız mevcut" diyerek olayın cinayet olduğunu iddia etti.

"4 ÇOCUĞU ANNESİZ BIRAKTI"

Kardeşinin katledildiğini belirterek adalet çağrısında bulunan abla Filiz Dilekçi ise tepkisini dile getirdi. Dilekçi, "Gencecik kardeşimi 5'inci kattan iterek canice katlettiler. Bu vicdansız adam sadece kardeşimi öldürmedi, 4 çocuğu annesiz bıraktı. 'O çocukların hali ne olacak' diye hiç düşünmeden bizleri perişan etti. Gerçekten adalet istiyoruz" açıklamasında bulundu.