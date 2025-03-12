Doğa tutkunu ve avcı olarak tanınan sosyal medya fenomeni Sam Jones, salı günü Instagram hesabında paylaştığı ve sonradan sildiği görüntülerde yoldan yavru bir vombatı yakalayarak hızla aracına doğru koşarken görüldü. Jones'un beğeni uğruna çektiği bu video, özellikle Avustralyalılardan büyük tepki topladı.

Anne wombat panikle yavrusunun peşinde koşarken, videoyu çeken Avustralyalı bir adamın kahkahalar attığı duyuldu.

Jones, kameraya gülerek "Bir bebek wombat yakaladım" derken, yavru wombat çırpınıyor ve tiz çığlıklar atarak kurtulmaya çalışıyor.

Anne vombatı fark eden Jones, "Tamam, annesi burada ve çok sinirli" diyerek yavruyu yere bırakmaya karar veriyor. Ancak yanındaki adam, "Hayır, sorun değil" diyerek durumu normalleştiriyor ve gülüyor.

"SINIR DIŞI EDİLSİN" ÇAĞRISI

Jones'un Instagram paylaşımı sosyal medyada "hayvan istismarı" olarak etiketlenerek yüzlerce şikayet aldı. Başlangıçta eleştirilere karşı kendini savunan Jones, "Yavruyu yalnızca bir dakika tuttum ve zarar vermeden annesine bıraktım" dedi.

Ancak öfkeli sosyal medya kullanıcıları bu açıklamayı yeterli bulmadı. Avustralyalı kullanıcılar, Jones'un Avustralya İklim Değişikliiği, Enerji, Çevre ve Su Bakanlığı'na bildirilmesini ve sınır dışı edilmesini talep etti: "Sadece para cezası yetmez, tutuklanmalı ve ülkeye girişi yasaklanmalı."

VOMBAT NASIL BİR HAYVAN?

Vombatlar, dış görünüşleriyle ayı yavrularını anımsatan, dikkat çekici keseli hayvanlardan biridir. Yapılan araştırmalara göre, vombatlar 25-40 milyon yıl önce keselilerden ayrılarak kendi yolunu çizmişlerdir. Yakın akrabaları arasında kuala ve kangurular bulunan vombatlar, kendilerine özgü bir yere sahiptirler.

Vombatları diğer hayvanlardan ayıran en önemli özelliği korkak olmaları... Öyle ki korktuğu zaman tir tir titreyip bir anda düşüp bayılıyor. Korktuklarında kendilerinden geçerek derhal güvenli bir yer aramaya başlıyorlar...