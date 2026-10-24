üzisyen Zach Condon’ın müzik projesi Beirut, 2027 yılında Türkiye’de 3 konser verecek. Uzun bir aranın ardından Türkiye’de sahne alacak grup, haziran ayında Ankara, İstanbul ve İzmir’de müzikseverlerle buluşacak. Konser biletleri ise 26 Ekim’de satışa çıkacak.

3 şehirde sahne alacak

Mini turnenin ilk durağı 16 Haziran 2027’de Ankara olacak. 18 Haziran’da İstanbul, son konseri 19 Haziran’da da İzmir'de olacak.

Beirut, 2006 yılında yayımlanan ilk albümü Gulag Orkestar ile dikkat çekti. Zach Condon, o tarihten bu yana seyahatlerinden ve kişisel gözlemlerinden beslenen müziğiyle kendine özgü bir tarz geliştirdi.

Grubun son albümü A Study of Losses, 2025 yılında yayımlandı. 18 parçalık albüm, Judith Schalansky’nin Kayıpların Envanteri adlı eserinden ilham aldı.

Beirut, 2027’deki turnesi kapsamında Türkiye’deki dinleyicileriyle de yeniden buluşacak. Üç konserin biletleri 26 Ekim Pazartesi günü satışa sunulacak.