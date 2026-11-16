''Bekar Gezelim” şarkısıyla 1990'lı yılların sonuna damga vuran Grup Laçin'den üzücü haber geldi. Grubun eski solisti ve bağlama sanatçısı Ali Abacı'nın 60 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtilen Abacı'nın vefatı müzik dünyasını yasa boğdu.

ACI HABERİ TEOMAN DALCI DUYURDU

Ali Abacı'nın ölüm haberini Grup Laçin üyelerinden Teoman Dalcı paylaştı. Dalcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Usta müzisyen, yorumcu ve bir dönem Grup Laçin’in solistliğini yapan, acı tatlı pek çok anımızı paylaştığımız canımız kardeşimiz Ali Abacı’yı kaybettik. Devri daim mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz.”

BUGÜN ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

2003-2014 yılları arasında Grup Laçin'de yer alan Ali Abacı'nın cenazesinin bugün Ankara'da kaldırılacağı belirtildi.

GRUP LAÇİN “BEKAR GEZELİM” İLE TANINMIŞTI

1991 yılında kurulan Grup Laçin, 1998'de yayımladığı “Bekar Gezelim” şarkısıyla geniş kitlelere ulaşmıştı. Aynı yıl “Türkiye'nin En İyi Müzik Grubu” ödülünü kazanan grup, kendine özgü yorumuyla dönemin müzik dünyasında iz bırakmıştı.

Grubun üyelerinden Şerif Baldemir de 17 Mart 2024'te hayatını kaybetmişti.