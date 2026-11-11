Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda evli olmayan kadınların doğumlarını gerçekleştirdiğini anlatan İranlı jinekolog hakkında "kamuoyuna yalan yaymak" suçlamasıyla dava açılırken, hekimin Instagram hesabı da erişime engellendi.

Tahran'da görev yapan ve insan hakları örgütleri ile yerel basının kimliğini Dr. Zahra Amiri olarak duyurduğu hekim, yayımladığı videoda son dönemde evli olmayan genç kadınlara ait dört doğuma bizzat girdiğini aktardı.

Annelerin genç kuşaktan olduğunu ve bebeklerinin babasının yanlarında olmayacağını bilerek bu doğumu göze aldıklarını belirten Dr. Amiri, bu tablonun münferit bir tercih mi yoksa toplumda derinleşen ve tartışılması gereken sosyolojik bir dönüşüm mü olduğunu sorgulayan değerlendirmelerde bulundu.

DOKTORA LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Paylaşımın kısa sürede yayılması üzerine hükümete yakın çevreler ve muhafazakar kesimler doktora karşı linç kampanyası başlattı. Tepkilerin ardından harekete geçen Tahran Savcılığı, doktoru sorguya çekerek ifadelerini kanıtlayacak resmi kayıt ve belgeler sunmasını istedi.

İddialarını belgeleyemediği gerekçesiyle Dr. Amiri hakkında resmi ceza davası açan yargı makamları, hekimin tüm dijital faaliyetlerini durdurdu ve sosyal medya kanallarını kapattı. Ancak yargı mercileri, doktorun ifadelerini yalanlamak için hangi somut delillere dayandıklarını ya da bu beyanları reddetmelerine yol açan gerekçeleri kamuoyuna açıklamaktan kaçındı.

Söz konusu dava; ülkede resmi nikah olmaksızın bir arada yaşamayı tanımlayan ve "beyaz evlilik" olarak adlandırılan birlikteliklere ilişkin tartışmaların tırmandığı kritik bir dönemde patlak verdi.

İran yasalarının kesin bir dille yasa dışı kabul ettiği ve tanımadığı bu ilişkilerin toplumdaki varlığına dikkat çeken Dr. Amiri, mesleki gözlemleri üzerinden üzeri örtülen bir tabuyu dile getirdiği için ağır hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.