İngiltere, Manchester'da yaşayan 22 yaşındaki Laura, bekaretini bir eskort sitesi aracılığıyla açık artırmaya çıkardı. En yüksek teklifi veren kişi, Jeffrey Epstein'in skandal adasını da ziyaret etmiş olan ünlü bir Hollywood oyuncusu oldu. İngiliz bir politikacı ve Dubai'deki bir iş insanını geride bırakan oyuncu, Laura ile Londra'da bir otelde buluştu.

Laura, adamın yanında bir doktor getirdiğini ve bekaretinin doğrulandığını belirtti: "Bu sıradan bir eskort randevusundan farklı değildi. Tek fark benim daha önce hiç ilişkim olmaması ve ödenen miktarın çok daha yüksek olmasıydı."

"BEKARETİMİ SATMAK KOLAY BİR ÇÖZÜM GİBİ GELDİ"

Katı kurallarla büyüdüğünü söyleyen Laura, "Bekar ve beş parasız kalmak istemiyordum. Mantıklı düşününce bekaretimi satmak kolay bir çözüm gibi geldi" diye konuştu. Ailesinin bu kararı başta garip karşıladığını ancak sonrasında bedenine dair kararları tamamen kendisinin alması gerektiğini kabul ettiklerini belirtti.

"ÜNLÜLERİN DÜNYASINDA YER EDİNMEYE BAŞLADIM"

Bekaretini 1.6 milyon sterline (yaklaşık 75 milyon TL) satmasının ardından lüks bir hayat sürmeye başlayan Laura, parasını gayrimenkule yatırarak kiraya verdiğini, yeni kıyafetler aldığını ve seyahat ettiğini söyledi. Ünlüler dünyasında da yer edinmeye başladığını belirten genç kadın, "NBA oyuncuları, Premier Lig futbolcuları ve politikacılarla çıktım" dedi.