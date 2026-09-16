Japonya’da son yıllarda hızla yayılan kiralık sevgili ve sosyal partner sektörü, modern dünyada insanların yaşadığı yalnızlığa ve toplumsal baskılara karşı oldukça sıra dışı bir çözüm sunuyor. Anime dünyasından popüler kültüre taşınan bu konsept, ilk bakışta şaşırtıcı görünse de ülkede oldukça profesyonel ve organize bir sistemle işletiliyor.

KİRALIK SEVGİLİ UYGULAMASI ETİK KURALLARLA UYGULANIYOR

Pek çok kişinin düşündüğünün aksine bu platformlar yetişkin içerikli hizmetlerden tamamen ayrılıyor. Süreç, iki tarafın da güvenliğini sağlayan katı etik kurallarla yürütülüyor. Buluşmalar sadece kafe, restoran veya park gibi kamuya açık alanlarda gerçekleşiyor. Özel evlere, otellere ya da plaj gibi açık kıyafet gerektiren mekanlara gitmek kesinlikle yasak. Müşterilerin kiraladıkları kişilerin özel iletişim bilgilerini talep etme hakkı bulunmuyor; çekilen fotoğraflar ise yalnızca izin ve ek ücret karşılığında, sosyal medyada paylaşılmama şartıyla çekilebiliyor. Hizmetin temelini birlikte yemek yemek, sohbet etmek, el ele yürümek veya bir etkinliğe katılarak hoş vakit geçirmek oluşturuyor.

SAATLİK ÜCRETİ ORTAYA ÇIKTI

Bu deneyimin temel saatlik ücreti ortalama 5.000 ile 6.000 Japon Yeni (1.566 TL- 1.879 TL ) arasında değişiyor. Ancak hemen her acente en az 2 saatlik kiralama şartı koştuğu için, daha ilk adımdan itibaren temel maliyet 10.000 ile 12.000 Yen (3.132 TL-3.758 TL seviyesine ulaşıyor.

BULUŞMANIN TOPLAM MALİYETİ 7 BİN LİRA

Hizmetin nihai faturası sadece saatlik ücretle de sınırlı kalmıyor. Kiraladığınız kişinin buluşma yerine gelebilmesi için ortalama 3.000 Yen (939 TL) ulaşım masrafı ekleniyor. Belirli bir kişiyi tercih etmek isterseniz yaklaşık 2.000 Yen (626 TL) tutarında seçim ücreti ödemeniz gerekiyor. Ayrıca el ele tutuşmak, özel bir kıyafet talep etmek veya hatıra fotoğrafı çektirmek gibi her ek istek için 2.000 ile 5.000 Yen (626 TL- 1.566 TL) arasında ekstra opsiyon ücretleri uygulanıyor. Buluşma süresince tüketilen tüm yemekler, içecekler ve etkinlik biletleri de tamamen müşteri tarafından karşılandığında, 2 saatlik mütevazı bir randevunun toplam maliyeti 18.000 ile 25.000 Yen (5.638 TL-7.831 TL) seviyesini bulabiliyor.

EVLİLİK BASKISINDAN KURTULMAK İÇİN KİRALANIYOR

Japonya’daki kiralama kültürü sadece romantik ilişkilerle de sınırlı kalmıyor. Yoğun iş temposu ve sosyal izolasyonun yüksek olduğu ülkede insanlar farklı ihtiyaçlar için de profesyonel kişilere başvuruyor. Akrabaların evlilik baskısından kurtulmak için aile yemeklerine sahte nişanlı götürmek, iş yerinde yapılan bir hatayı telafi ederken yanında durup resmi özür dileyecek sahte ebeveyn tutmak ya da yalnız gitmek istenmeyen bir konserde eşlik edecek arkadaş kiralamak son derece yaygın uygulamalar arasında yer alıyor. Günümüz dünyasında bireyselleşmenin geldiği bu nokta, Japonya'da insan ilişkilerini güvenli ve sınırları belirlenmiş bir hizmet sektörüne dönüştürmüş durumda.