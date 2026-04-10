Tıp dünyasında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı analizlerden biri olan bu araştırma, hiç evlenmemiş bireylerin kansere yakalanma ihtimalinin evlilere göre çarpıcı düzeyde yüksek olduğunu gösterdi. Bilim insanları, bekarlığın kanser üzerindeki etkisinin sadece psikolojik olmadığını, yaşam süresine yayılan bir "sosyal dezavantaj" birikimi yarattığını belirtiyor. Özellikle 55 yaş üzerindeki bekar bireylerde riskin katlanarak artması, evli olmamanın getirdiği boşlukların zamanla sağlığı doğrudan tehdit eden bir unsura dönüştüğünü kanıtlıyor.

BU HASTALIĞA EN ÇOK BEKARLAR YAKALANIYOR

Araştırmanın en sarsıcı verileri cinsiyet bazlı risk oranlarında saklı. Verilere göre hiç evlenmemiş erkeklerin kansere yakalanma ihtimali evli akranlarına göre yüzde 68 daha fazlayken, kadınlarda bu fark yüzde 83 gibi devasa bir orana ulaşıyor. Özellikle bekar kadınlarda üreme sağlığıyla ilgili kanser türlerinin, bekar erkeklerde ise sigara ve alkol kaynaklı tümörlerin çok daha yaygın olduğu gözlemleniyor. Afro-Amerikan bekar erkeklerin ise tüm gruplar arasında en yüksek risk grubunda yer alması, araştırmanın sosyal ve ekonomik eşitsizliklere de ayna tuttuğunu gösteriyor.

''EŞ DIRDIRI'' HAYAT KURTARIYOR OLABİLİR

Bilim insanları evliliğin kanseri sihirli bir değnekle engellemediğini, ancak "eş etkisinin" hayati bir denetim mekanizması kurduğunu vurguluyor. Eşlerin birbirine doktor randevularını hatırlatması, belirtileri erkenden fark edip hastaneye gitmeye zorlaması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmesi, kansere karşı en büyük savunma hattını oluşturuyor. Bekar bireylerde ise bu "ikaz mekanizması" eksik olduğu için belirtiler genellikle gözden kaçıyor ve kanser, önlenebilir aşamayı geçtikten sonra teşhis edilebiliyor.

BEKARLAR İÇİN KORUNMANIN YOLU SOSYAL ÇEVRE

Araştırmanın sonuçları, evli bireylerin sağlık sigortasına ve kaliteli bakım hizmetlerine erişim ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak uzmanlar bu durumun bekarlar için bir kader olmadığını hatırlatıyor. Eğer hayatınızı bir partner olmadan sürdürüyorsanız, kanser risk faktörlerine karşı iki kat daha uyanık olmanız gerekiyor. Taramaları aksatmamak, check-up programlarına sadık kalmak ve sosyal bir destek ağı kurmak, evliliğin sunduğu o görünmez kalkanı kişisel çabanızla inşa etmeniz anlamına geliyor.