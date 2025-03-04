Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında bekçilik yapan 70 yaşındaki Yusuf Çetin, sabah saatlerinde fabrikada hareketsiz bir şekilde bulundu.
Yusuf Çetin’in cansız bedeni, jandarma ve sağlık ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaşmasının ardından yapılan ilk kontrolde, hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin’in gece saatlerinde yürürken fenalaşıp düşerek başını ahşaba çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayın ardından, savcılık tarafından yapılan incelemeler neticesinde Çetin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.