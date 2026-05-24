Bir gece yatıp kalktık….

Türk Ordusu yok…

Darbe yapacaklardı ama silahları tarlada gömdükleri yeri de unuttular demek…. Darbe olacak mıydı, olmayacak mıydı derken, ordu artık yoktu…

Bir gece yatıp kalktık…

Yargı yok…

Yargıyı bölüşmüşler, yarısı hocaya, yarısı imama…

Bir gece yatıp kalktık…

Cumhuriyetçi aydınlar yok…

Hücrelerdeler…

Bir gece yatıp kalktık…

Medya yok…

Yarısını almışlar parayı bastırıp, kalan yarısının da gırtlağına bastırıp…

Bir gece yatıp kalktık…

Ben yokum…

Muhterem karıma “Ben

yok muydum şu köşede yahu?” dedim…

“Yoksun, kovuldun” dedi…

Ağladı…

Bir gece yatıp kalktık…

Laiklik yok…

Devlet tekbirle açılıyor…

Bir gece yatıp kalktık…

“Türk” yok.

Bir gece yatıp kalktık…

Bayrak yok…

Bir gece yatıp kalktık…

Yarısı gitmiş…

“Türkiye” de yok…

Bir gece yatıp kalktık, marşlar yok, andımız yok, bayramlar yok…

Bir gece yatıp kalktık, bu 4+4+4’tür dediler…

Çocuklar yok…

Bir gece yatıp kalktık…

Cumhuriyet yok…

Ve bir gece yatıp kalktık ki..

Biz yokuz…

Yatma o zaman…

Kaldır başını artık…

Bir böcek gibi ezilip, bir dal gibi kırılıp, bir sürü gibi güdülüp, bir toz gibi üfürülüp, bir ot gibi sökülüp, bir kuş gibi vurulacağına…

Yatma…