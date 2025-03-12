'Doktorlar' dizisindeki 'Suat' rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında birçok yapımda yer alan Bekir Aksoy, 'Gel Konuşalım' adlı magazin programına konuk oldu.

56 yaşındaki oyuncu gençlik sırrını şöyle açıkladı:

"Tamamen ve tamamen eğlenmek, gülmek ve genetik. Saçlarımda boya yok. Botoks zaten yok, öyle işlemler düşünmüyorum. Güzellik insanın ruhuyla ilgili bir şey."

Öte yandan Aksoy, 'Doktorlar' dizisindeki rol arkadaşı Yasemin Özilhan ile ilgili soruları da yanıtladı.

Ünlü oyuncu, Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan'ın 'Doktorlar'ın setinde tanışıp aşk yaşadığı iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

"Doktorlar'ı çekiyorduk o sırada tanışıklık oldu. O hastanenin sahibi İzzet'in ailesinin ortaklarındandı. Öyle başlamış olabilir çok güzel bir flörtleri vardı. Orada olduğunu zannediyorum."