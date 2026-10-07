AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları sebebiyle ayrıldığı TBMM Başkanvekilliği görevini, düzenlenen törenle AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'a devretti.

Meclis'te gerçekleştirilen devir teslim törenine iki ismin yanı sıra çok sayıda AKP milletvekili de katıldı.

"ÖNCE SAĞLIK DEDİK VE İSTİŞARE EDEREK AYRILDIK"

Törende konuşan Bekir Bozdağ, yaklaşık 3,5 yıldır bu onurlu görevi sürdürdüğünü ifade etti. İstifa kararının arka planını açıklayan Bozdağ, "Sağlık sorunlarım nedeniyle görevimden ayrıldım. Gerekli istişareler yapıldı. Önce sağlık; sağlığımızın daha iyi olması, tedavimizin başarılı geçmesi bakımından önemli olduğunu değerlendirdik. Bu nedenle de görevimizden istifa ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Görevi Yusuf Beyazıt'a devretmekten gurur duyduğunu belirten Bozdağ, daha önce Anayasa Komisyonu Başkanlığı'nda da halef-selef olduklarını hatırlatarak Beyazıt'ın Meclis'i en iyi şekilde yöneteceğine inancının tam olduğunu vurguladı.

"15 TEMMUZ'DAKİ DİK DURUŞU DİLLERE DESTAN OLDU"

Görevi devralan yeni TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt ise Bozdağ'ın siyasi hayatında önemli bir rol model olduğunu ifade etti. Bozdağ ile bu şekilde halef-selef olmaktan duyduğu üzüntüyü belirten Beyazıt, "Sayın Başkanımız, duruşuyla, ifade tarzıyla, bu davaya ve siyasete yaptığı katkılarla çok büyük bir timsal oldu. 15 Temmuz'da bombanın atılmasına rağmen o kürsüden haykırışı Gazi Meclis'imiz açısından dillere destandır" dedi.

Beyazıt, TBMM Başkanvekilliği görevini yürütürken Bekir Bozdağ'ın Meclis yönetim anlayışını ve duruşunu örnek almaya devam edeceğini sözlerine ekledi.