Altı yıl önce 18 Ekim günü kaybettiğimiz Türk basınının efsane ismi, SÖZCÜ Gazetesi yazarı Bekir Coşkun, ölümünün 6. yılında Şanlıurfa’nın Tülmen köyündeki mezarı başında anıldı.

Mezarına karanfiller bırakılarak dua edilen Coşkun’un, adının halkın hafızasında “Doğruluğun simgesi” olarak yaşamaya devam ettiği vurgulandı.

Törene Bekir Coşkun’un kardeşleri Emine, Güzin, Suat, Haluk ve Haldun Coşkun, Şanlıurfalılar ve köy halkı katıldı.

ÖNEMLİ İZLER BIRAKTI

1945 yılında Şanlıurfa’nın Tülmen Köyü’nde doğan Coşkun, 50 yılı aşkın meslek hayatında Türk basınında önemli bir iz bıraktı. Sanat, doğa sevgisi ve hayvan dostluğu ile de bilinen Coşkun, meslek hayatına Ankara’daki Rüzgarlı Sokak’ta Hür Anadolu Gazetesi’nde foto muhabiri olarak başladı.

EDEBİYAT DÜNYASINA KATKI

Parlamento muhabiri olarak görev yaptı. Coşkun TRT, Günaydın, Hürriyet ve Cumhuriyet gibi önemli medya kuruluşlarında çalıştı.

2013’te SÖZCÜ’deki köşesiyle okurlarıyla buluştu. Gazetecilik kariyerinin yanı sıra “Dövlet”, “Avukatımı İstiyorum”, “Pako’ya Mektuplar”, “Ben Pako” ve “Başın Öne Eğilmesin” gibi kitaplarıyla da edebiyat dünyasına katkı sağladı.

Bekir Coşkun’un mezarına yengesi Sema Coşkun çiçekler bıraktı.

‘Yokluğuna alışamadık’

Bekir Coşkun’un kardeşi Haluk Coşkun, “Yıllar geçti ama onu kaybettiğimize inanamadık” dedi ve duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Yokluğuna alışamadık, kaybettiğimizi de kabullenemedik. Sanki bir köşeden çıkıp gelecek, bu ayrılık bitecek.

Yazılarını çıkarıp yeniden okuyorum aradan yıllar geçmiş ama sanki onları dün yazmış gibi. Ülkeyi tasvir etmiş o gün neyse bugün de aynı olumsuzluklar var. Bizler yokluğuna, okuyucuları da onun kaleminin eksikliğine yıllar geçse de alışamadı...’’