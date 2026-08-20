Bornova’da kent bostanlarında üretim yapan kadınlar, aylar süren emeğin ardından ilk hasadın sevincini yaşadı. 278 parselden oluşan kent bostanında toplanan ilk ürünler, düzenlenen menemen etkinliğinde sofraya taşındı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de etkinliğe katılarak üretici kadınlarla bir araya geldi. Doğanlar ve Ümit mahallelerinin muhtarlarının da yer aldığı programda, ilk ürünlerden hazırlanan menemen hep birlikte paylaşıldı.

EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALDILAR

Etkinlikte konuşan Başkan Eşki, kent bostanının hayata geçirilmesinde kadınların, muhtarların ve belediye çalışanlarının önemli katkısı bulunduğunu belirtti. Eşki, projenin yalnızca üretim ve gıda desteği amacı taşımadığını, kadınlar ve aileler için yeni bir sosyalleşme alanı oluşturmayı da hedeflediklerini ifade etti.

İlk hasadın ardından aynı sofrada buluşmanın kendileri açısından büyük bir mutluluk olduğunu dile getiren Eşki, bostanların bereketli olması temennisinde bulundu.

MAHALLEDE DAYANIŞMA SOFRASI KURULDU

Doğanlar Mahallesi Muhtarı Eyüp Kocatepe, kent bostanının mahalleye kazandırılması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Ortaya yalnızca bir üretim alanı değil, mahalle sakinlerinin bir araya gelebildiği nitelikli bir alan çıktığını belirten Kocatepe, projenin devam etmesini istedi.

Ümit Mahallesi Muhtarı Cemal Altın ise belediyenin mahallelilere sunduğu imkanların kendilerine güven verdiğini belirterek, üretim odaklı çalışmaların artarak sürmesini temenni etti.