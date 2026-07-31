Elazığ'da bu yıl üretilen balın hasat dönemi başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sezonun açılışı dolayısıyla Sivrice ilçesine bağlı Gözeli köyünde bulunan arılıkta hasat programı düzenlendi. Etkinlik, Elazığ İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay'a ait işletmede gerçekleştirildi.

110 BİN KOVANDA ÜRETİM YAPILIYOR

Doğal bitki örtüsü ve zengin florasıyla dikkat çeken Elazığ'da üretilen bal, kalitesiyle hem iç piyasada hem de bölge ekonomisinde önemli bir yere sahip bulunuyor. Kent genelinde 1507 arıcı, toplam 110 bin kovanda bal üretimi gerçekleştirerek ekonomik üretime katkı sunuyor.

VALİ HATİPOĞLU HASADA KATILDI

Hasat programına katılan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da koruyucu ekipmanlarını giyerek kovandan bal peteği çıkardı. Üreticilerle bir araya gelen Hatipoğlu, arıcılığın hem tarımsal üretim hem de kırsal kalkınma açısından önemli bir faaliyet alanı olduğunu ifade etti.

"ÜLKEMİZİN EKONOMİSİNE DEĞER KATIYOR"

Arıcılık sektörünün yoğun emek ve sabır gerektiren bir üretim dalı olduğuna dikkat çeken Hatipoğlu, şunları kaydetti: "Elazığ'da 1507 üreticimiz, yaklaşık 110 bin arılı kovanla yürüttükleri üretim sayesinde hem ilimizin hem de ülkemizin ekonomisine değer katmaktadır. Zengin floramızın sunduğu doğal kaynaklarla üretilen Elazığ balı, kendine özgü aroması, yüksek kalitesi ve doğal yapısıyla tüketicilerin tercih ettiği, piyasada aranan önemli bir marka değeri haline gelmiştir. Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanımız Fırat Canabay'ın şahsında, emekleriyle üretime güç katan tüm arıcılarımıza teşekkür ediyor, üreticilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Bereketli, bol kazançlı ve hayırlı bir hasat sezonu diliyor, emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum."