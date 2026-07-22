Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Beşinci sezon çekimlerinin 25 Ağustos'ta başlaması planlanan dizinin ilk bölümü, 18 Eylül Cuma akşamı Show TV ekranlarında yayınlanacak. YENİ SEZON TAKVİMİ BELLİ OLDU Gold Film tarafından Show TV için hazırlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 5. sezonuyla ilgili detaylar netleşti. Senaryosunu Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem'in kaleme aldığı dizinin yeni sezon çekim takvimi belli oldu. DİZİYE YENİ OYUNCU DAHİL OLDU Fenomen dizinin müziklerinde ise Ece Ölçer ve eşi Serkan Ölçer'in imzası bulunuyor. Yeni sezonda kadroya katılan Murat Aygen, "Lider" karakteriyle hikâyeye dahil olacak. Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 5. sezon ilk bölümünün 18 Eylül Cuma akşamı izleyiciyle buluşması planlanıyor.

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