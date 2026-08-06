Balıkesir'in Havran ilçesiyle özdeşleşen ve 2023 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaretle koruma altına alınan ‘Havran siyah inciri’nde sezonun ilk ürünleri toplanmaya başladı. İnce kabuk yapısı ve kendine has eşsiz aromasıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakan bu tescilli lezzet, yaklaşık 1 ay boyunca ata mirası ağaçlardan büyük bir özenle toplanarak Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralara ulaştırılacak.

YILLIK REKOLTE 700 TONU BULUYOR

Havran genelinde 2 bin 500 dekarlık alanda yaklaşık 25 bin incir ağacı yer alıyor. Bölgeden her yıl ortalama 650 ile 700 ton arasında siyah incir elde ediliyor. Dalından toplanan taze incirler, 24 saatlik süre dolmadan tüketicilerin sofrasındaki yerini alıyor.

ATA MİRASI AĞAÇLARDAN 1 AY BOYUNCA TOPLANIYOR

Ata mirası ağaçlardan üretim yaptıklarını belirten yerel üreticilerden Ali Atak, bakımların ocak ayında başladığını ve temmuz sonu itibarıyla ürün aldıklarını dile getirdi. Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen incirlerin son derece lezzetli ve bereketli olduğunu ekledi.

Hasat işçilerinden Nuray Önder ise yoğun geçen toplama sürecinin yaklaşık bir ay sürdüğünü ve özenle toplanan ürünlerin kasalanarak sevkiyata hazır hale getirildiğini aktardı.