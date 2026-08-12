İstanbul'un önemli ulaşım güzergâhlarından M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda, Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki onarım çalışmaları devam ediyor. Yer altı suyu kaynaklı deformasyon nedeniyle aylardır kapalı olan bölüm için İBB'den yeni açıklama geldi.

Yoğun yağışların ardından hatta meydana gelen deformasyon nedeniyle 27 Nisan'da Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki metro seferleri durduruldu. Raylarda oluşan hasarın giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda yaklaşık 60 metrelik bölümdeki kırım işlemlerinin tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.

7 DAKİKALIK YOL 45 DAKİKAYA ÇIKTI

Seferlerin durmasıyla birlikte Çağlayan ve Kağıthane istasyonları da kullanılamaz hale geldi. İBB, yolcular için ücretsiz otobüs seferleri başlatsa da normal şartlarda 6-7 dakika süren güzergâh, yoğunluk nedeniyle 40-45 dakikada geçilebiliyor.

YIL SONUNDAN ÖNCE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, çalışmaların mühendislik çözümü doğrultusunda sürdüğünü belirterek hattın mümkün olduğunca yıl sonuna kalmadan yeniden hizmete alınmasının hedeflendiğini açıkladı.

2020'de hizmete giren M7 hattı, 2023'te Yıldız'a kadar uzatılmıştı. Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki bölümde daha önce de benzer bir sorun nedeniyle uzun süreli çalışma yapılmıştı.