Almanya Futbol Federasyonu, Julian Nagelsmann ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Nagelsmann yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Turnuvadan elendiğimiz günden bu yana çok düşündüm. Yakın çevrem ve federasyondaki yetkililerle birçok kez görüştüm. Bu kararı almak benim için hiç kolay olmadı. Benim için her zaman en önemli şey takımın başarısıydı. Yaşanan bu büyük hayal kırıklığının ardından takımın, yeni bir sayfa açma fırsatını hak ettiğine inanıyorum.”

Almanya FF, Jürgen Klopp ile milli takım teknik direktörlüğü için görüşeceğini açıkladı.