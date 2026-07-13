Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve erime süreci dur durak bilmeden devam ediyor. Küresel çapta dolar endeksinin zayıfladığı bir ortamda bile, TL’deki önlenemeyen çöküşün etkisiyle yurt içinde döviz kurları rekor üstüne rekor kırıyor. Dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününe yeni rekorla başladı. Yeni bir eşiği daha aşan dolar kuru, yeni rekorlara doğru ilerliyor. Dolar/TL kuru yeni günde sabah seansında 09.16'da 47 lira seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu gördü. Euro/TL'de de yükselişler görülüyor. Euro/TL bugün sabah seansında 09.16'da 53,64 seviyesini gördü. Küresel çapta dolar endeksinde görülen zayıf seyre rağmen, Türk Lirası'ndaki büyük değer kayıpları, dolar/TL'de yükselişleri meydana getiriyor. Dolar endeksi, yeni haftanın ilke işlem gününde 101,10 puanda bulunuyor. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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