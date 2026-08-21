Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tüm müdahalelerine rağmen döviz kurundaki yükselişler ve Türk lirasının değer kaybı devam ediyor. Her perşembe gecesi yapılan swap hareketleri sonrası Türk lirasındaki değer kaybı hız kazandı. Dün 47,95 TL seviyesinde hareket eden dolar/TL kuru yeni güne 48,05 seviyesinde başladı. Öte yandan dolar endeksi küreselde değer kaybı yaşıyor olmasına rağmen TL yine de değer kaybetti. Euro/dolar paritesi 1,1693 seviyesine çıkarak son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL'de de yükselişler devam ediyor. Euro/TL dün, 56,28 seviyesine yükselerek rekor tazelerken bugün de bu yükselişlerini sürdürerek sabah seansında 56,28 seviyesinde bulunuyor.

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