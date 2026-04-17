ABD ile İran arasındaki diplomasi trafiğinin hızlanması ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açıldığını duyurmasıyla piyasalar hareketlendi; altın ve gümüş fiyatları yükselişe geçerken, petrol fiyatlarında düşüş kaydedildi. Trump'ın açıklamaları piyasaları dalgalandırmaya devam ediyor.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARINDAN SONRA PİYASALAR DALGALANDI

Altının onsu 4 bin 891 dolardan 4 bin 863 dolara geriledi. Gram altın 7 bin liranın altına sarktıktan sonra toparlanmaya başladı. Petroldeki yüzde 10'luk düşüş de 87,74 dolardan 88,88 dolara yükseldi.

GÜMÜŞ VE ALTIN UÇUŞA GEÇTİ

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin açıklamasının ardından altın piyasaları yükselişe geçti. Gelen haberlerle piyasalarda bahar havası yaşandı.

Brent petrolde düşüşler görüldü. Brent petrol 94 dolardan sert düşüş yaşayarak, 16.00'da 87,65 dolara geriledi.

Ham petrolde de düşüşler görüldü. Ham petrol 86,90 seviyesinden sert düşüş yaşayarak 80.43 seviyesine geriledi.

Ons altında gelen haberler sonrası yönünü yukarı çevirdi. Ons altın 4 bin 821 dolardan tepki alımı başlatarak 16.00'da 4 bin 891 dolara yükseldi.

Kapalıçarşı'da gram altın yurt içinde 7 bin lirayı aşarak 7 bin 52 lirayı gördü. Serbest piyasada ise 7 bin 22 lirayı gördü.

Ons gümüşte de yukarı yönlü hareketlenmeler görülüyor. Ons gümüş 80 dolar seviyesinden tepki alımı başlatarak 82 dolara çıktı.

Gram gümüş ise 118 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 14.439 puanla rekoru olan 14.532 puana yaklaştı.

