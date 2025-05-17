Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Manisa, Bolu, Karabük ve Samsun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

MARMARA VE KARADENİZ'E SAĞANAK UYARISI

Yağışların Marmara Bölgesi ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülürken, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

KISA SÜRELİ FIRTINA GELİYOR

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı görüleceği belirtilirken, rüzgarın ise güney yönlerden orta kuvvette, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Özellikle Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Batı ve Orta Karadeniz’de saatte 40-70 kilometre hızla esen rüzgarlara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

19 KENTE SARI ALARM

Meteoroloji, olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 kent için “sarı” kodlu uyarı yayımladı.

Uyarı yapılan iller şunlar:

İzmir (sarı ve turuncu), Bursa, Balıkesir, Edirne, Konya, Manisa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Aksaray, Yalova, Isparta, Kırklareli, Niğde, Uşak ve Karaman.