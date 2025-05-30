Halkın sesi Sözcü TV'ye, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK) 10 gün ekran karartma cezası verildi.
RTÜK tarihinin en büyük cezalarından biri olan ekran karartmaya tepki yağarken Ankara İdare Mahkemesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Sözcü TV’ye verdiği 10 günlük yayın durdurma (ekran karartma) cezasının yürütmesini durdurdu.
Mahkeme, 10 günlük ekran karartma cezasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararını oybirliğiyle aldı. Karara ilişkin konuşan Öncesi Sonrası programı sunucusu Senem Toluay Ilgaz, basın özgürlüğünün bu kararla güvenceye alındığını hatırlattı.
Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoların yayınlanması sırasında 'halkı kin ve düşmanlığı teşvik ettiği' iddiasıyla RTÜK'ten ekran karartma cezası gelmişti.