Meteorolojik kaynaklar, 6 Nisan sonrası Türkiye genelinde ciddi bir soğuk hava dalgasının etkili olacağını açıkladı. Uzmanların uyarılarına göre, soğuk hava, özellikle gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklarının oldukça yüksek olmasına neden olacak.

GECE VE GÜNDÜZ SICAKLIK FARKI ARTACAK

Meteorolojik veriler, 6 Nisan’dan itibaren gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farklarının çok ciddi seviyelere yükseleceğini belirtiyor. Gündüz sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok altına inmesi beklenirken, gece ise dondurucu soğuklar yaşanabilir.

KAR YAĞIŞI DA BEKLENİYOR

Bu soğuk hava dalgasının etkisiyle, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. Ancak, daha dikkat çekici olanı, bazı şehir merkezlerine de kar yağışının inmesi olasılığı. Bu durum, özellikle Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki büyük şehirlerde kış koşullarının tekrar hissedilmesine yol açabilir.

Bu soğuk hava dalgası, tarım ürünleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilirken, vatandaşların da soğuk havaya karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle sabah saatlerinde don olayları ve kar yağışı nedeniyle yollarda kayganlaşma meydana gelebilir.