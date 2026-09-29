Ankara ile Zonguldak arasında turizm odaklı hizmet veren Turistik Karaelmas Ekspresi, yeni dönem seferlerine 2 Ekim’de başlayacak. Demir yolu yolculuğunu bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle buluşturan ekspres, belirlenen tarihlerde yolcularını ağırlayacak.

SEFER TARİHLERİ BELLİ OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi işbirliğiyle işletilen Turistik Karaelmas Ekspresi'nin bu yıl 2 Ekim itibarıyla yeniden seferlere başlayacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, sefer takvimine ilişkin, "Trenimiz Ankara'dan Zonguldak'a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım'da, Zonguldak'tan Ankara'ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım'da hareket edecek. Ankara-Zonguldak seferleri cuma günleri saat 23.00'da, Zonguldak-Ankara seferleri ise cumartesi günleri saat 23.00'da gerçekleştirilecek. Tren, 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere, toplam 7 vagon ve 120 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

GÜZERGAHTA TURİSTİK DURAKLAR

Ekspres, yalnızca ulaşım hizmeti sunmakla kalmayacak, güzergah üzerindeki farklı noktaların keşfedilmesine de imkan sağlayacak. Ankara'dan Zonguldak'a giden yolcular Yenice'de, dönüş yolcuları ise Çankırı ve Kalecik'te gezi amaçlı duraklama yapacak.

Uraloğlu, 2025 yılında ilk turistik seferini gerçekleştiren ekspresin Ankara-Zonguldak-Ankara güzergahında toplam 8 sefer düzenlediğini hatırlattı.