ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 ile tahminlerden fazla küçülme kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in ocak-mart dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,5 azaldı.

Ülke ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçüldü.

ABD'nin GSYH verisine ilişkin nisan ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 ve mayıs ayında yayımlanan ikinci tahminde ise yüzde 0,2 daraldığı öngörülmüştü.

ABD'de ekonomi, 2024'ün son çeyreğinde yüzde 2,4, geçen yılın genelinde ise yüzde 2,8'lik büyüme performansı göstermişti.

Ekonominin yılın ilk çeyreğinde küçülmesinde, ithalattaki artış ve kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu.

Veride yapılan revizyon ise ağırlıklı olarak tüketici harcamaları ve ihracattaki aşağı yönlü revizyonlardan kaynaklandı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde bu yılın ilk çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 3,6'dan 3,7'ye revize edildi. Söz konusu endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 2,4 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 3,4'ten 3,5'e çıkarıldı. Endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 2,6'lık artış kaydetmişti.

ALTINDA DÜŞÜŞ RALLİSİ BAŞLADI

Altın, verilerin açıklanmasının ardından yüzde 0,53 değer kaybederek 3 bin 332 dolara kadar geriledi.

Saat 16.00 itibarıyla ise 3 bin 319 dolar seviyesinde hareketleniyor.

Yurt içinde ise gram altın 4 bin 284 liradan 4 bin 252 liraya kadar düştü. Verilerin açıklanmasının ardından 4 bin 255 liradan işlem gören gram altın saat 16.00 itibarıyla 4 bin 235 TL'ye kadar düştü.

Kapalıçarşı'daki altın satış fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 4 bin 275 TL

Çeyrek altın: 6 bin 975 TL

Yarım altın: 13 bin 961 TL

Tam altın: 27 bin 788 TL

Gremse altın: 69 bin 580 TL