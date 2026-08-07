ABD'de temmuz ayına ilişkin Tarım Dışı İstihdam rakamları beklentilerin altında kalarak ekonomide yavaşlama sinyallerini güçlendirdi. Açıklanan istihdam rakamlarının ardından altın ve gümüş fiyatları uçuşa geçti

Açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam temmuz ayında 23 bin kişi azalış gösterdi. Piyasalarda istihdamın 80 bin kişi artması beklenirken, bir önceki ay 20 bin kişilik artış kaydedilmişti.

İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

Diğer yandan ABD tarafında işsizlik rakamları da açıklandı. İşsizlik oranı temmuz ayında yüzde 4,1'e gerileyerek piyasa beklentisi olan yüzde 4,2'nin altında gerçekleşti. İşsizlik oranı haziran ayında da yüzde 4,2 seviyesinde bulunuyordu. Gelen verilerin ardından, altın ve gümüş fiyatları uçuşa geçti.

ALTIN VE GÜMÜŞ FIRLADI

Değerli metal piyasalarında altın, Cuma günü kazançlarını artırarak Ocak ayından bu yana kaydettiği en yüksek haftalık artışa doğru ilerliyor.

Jeopolitik alandaki yumuşama sinyalleri ve gerileyen petrol fiyatlarının desteğini arkasına alan altın yatırımcıları, ABD'den gelecek kritik istihdam verisine odaklanmıştı. Gelen rakamlar altın ve gümüş tarafını yükselişe geçirdi.

ABD tarafında açıklanan istihdam verileri sonrası altın fiyatlarında adeta uçuş başladı. Ons altın TSİ 15.49'da 4 bin 371 dolara yükseldi.

Gram altın da, ABD'de tarafından gelen verilerin ardından yükselişe geçti. Gram altın TSİ 15.49'da 6 bin 703 liraya kadar yükseldi.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasında fark yaşanıyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 6 bin 718 liraya yükseldi. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

Gümüş fiyatları da gelen veriler sonrası sert yükseldi. Ons gümüş, TSİ 15.49'da 65.15 dolara kadar yükseldi.

FED'E YÖNELİK BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentiler yeniden şekilleniyor. Yatırımcılar nezdinde Fed’in Eylül ayında faiz artırımına gitme olasılığının zayıfladığı görülürken, Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamalar dikkat çekiyor.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, borçlanma maliyetlerinde gecikmeden atılacak bir artış adımını savundu. Musalem, kademeli ve erken bir faiz artışının, ileride yapılması gerekebilecek ertelemeli ve sert hamlelere kıyasla piyasalar açısından daha az maliyetli ve çok daha sarsıntısız bir seçenek olduğunu vurguladı.

Eylül Beklentileri: Piyasalarda Fed'in Eylül toplantısında faiz artırma ihtimaline dair algı zayıfladı.

Şahin Sinyal: Alberto Musalem, sert ve sürpriz adımların önüne geçmek için borçlanma maliyetlerinin zaman kaybetmeden kademeli olarak yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

BANKACILIK DEVİ BEKLENTİYİ YÜKSELTTİ

Faiz artırım ihtimali azalırken bazı finans devleri de yıl sonu altın tahminlerini yeniliyor. İsviçreli UBS, altın fiyatlarının 2027 yılının ilk yarısında ons başına 5 bin dolara yükseleceğini tahmin ettiğini belirtti.

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