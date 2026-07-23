Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova ile Armutlu arasındaki yeni yolun yarın hizmete açılacağını açıkladı. Tamamlanan projeyle birlikte bölgedeki ulaşım daha hızlı ve güvenli hale gelirken, ekonomik açıdan da önemli kazanımlar elde edilmesi hedefleniyor.

YOLCULUK SÜRESİ 30 DAKİKAYA DÜŞECEK

Bakan Uraloğlu, tamamlanan yatırımla birlikte Yalova ile Armutlu arasındaki ulaşım süresinin 60 dakikadan 30 dakikaya ineceğini belirtti.

Toplam 45 kilometrelik güzergâh boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında yol altyapısı yenilenirken, zorlu arazi şartlarına uygun mühendislik yapıları da projeye dahil edildi. Çalışmalar çerçevesinde 6 tünel, 4 viyadük, 5 köprü ve 3 hemzemin kavşak inşa edilerek güzergâhın güvenliği ve ulaşım kapasitesi artırıldı.

MİLYONLARCA LİRALIK TASARRUF HEDEFLENİYOR

Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte zaman ve yakıt tüketiminde önemli tasarruf sağlanacağını ifade etti. Yeni güzergâh sayesinde yıllık yaklaşık 260 milyon liralık ekonomik tasarruf elde edilmesinin hedeflendiğini belirten Uraloğlu, projenin çevresel faydalar da sağlayacağını dile getirdi.