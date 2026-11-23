Aziz Yıldırım’ın en çok eleştirildiği konuların başında Anderson Talisca’yı takımdan gönderip santrfor hattına Romelu Lukaku’yu transfer etmesi geliyordu. Yıldırım'ın bu hamlesi sınıfta kaldı.
3 AY ÖNCE AYRILAN TALISCA'YI HALA GEÇEMEDİ
Sezon başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde takımı adeta sırtlayan Talisca çıktığı 7 resmi maçta 5 gole imza atmıştı. Romelu Lukaku, bu sezon gol sayısında Anderson Talisca'nın gerisinde kaldı. Lukaku 17 maçta 1 gol atarken sezon başında giden Talisca, çıktığı 7 resmi maçta 5 gol kaydetti. Talisca, Fenerbahçe'den 4 Eylül'de ayrılmıştı. Lukaku ise takımına 12 Ağustos'ta katılmıştı.